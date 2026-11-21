Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'ne katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirmeliyiz.

Fuar alanında sergilenen her bir ürünün ardında bambaşka bir hikâye var. Bu hikâyeler çok önemli bir gerçeğin altını çiziyor. O da kadın emeğinin, yüzyıllardır Anadolu'nun üretim hafızasını oluşturduğu.

Kadın kooperatifleri ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezidir. Kadınları desteklemek doğrudan ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Kadınlar ürettikçe aileler güçlenir, çocuklar daha iyi imkânlara kavuşur, yerel ekonomiler canlanır, istihdam artar ve toplumun refahı yükselir. Ticaret Bakanlığı'nın tam da bu anlayışla kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilere yönelik çalışmaları takdire şayan. Bakanlığımız, kadın kooperatiflerinin kuruluşundan üretim kapasitelerinin geliştirilmesine, finansman imkânlarından eğitime, ürünlerin tanıtımından pazara ulaşmasına kadar her aşamasında kadınlarımızın yanında yer alıyor. Bugün, "2026 Yılı Sosyal Girişimci Kadın Kooperatifi Ödülü"nü alan, Türkiye'nin ilk yaşlı bakım kooperatifi AYKA'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Beraberindeki heyetle birlikte 50 kadın kooperatifinin stantlarını gezen Emine Erdoğan'a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından "Hilye-i Şerif" tablosu takdim edildi.