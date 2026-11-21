Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevi sağlayan, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada, TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Bartın karakol gemisi refakat ve koruma görevini planlandığı şekilde icra etmeye devam ediyor."