Mustafa Sarıgül hakkında fezleke düzenlendi
28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaati ile düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan dosyada yetkisizlik kararı verildi. Dosyanın gönderildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sarıgül ile ilgili "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi.