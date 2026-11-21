Somuncu Baba’ya dua
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Somuncu Baba Hazretleri'nin 614. vuslat yıldönümü programı için Aksaray'a geldi. Cuma namazını Somuncu Baba Külliyesi'nde kılan Erdoğan, ardından Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret edip Somuncu Baba Müzesi'ni gezdi. Bilal Erdoğan, "Somuncu Baba'yı, onun çizgisinden gelenleri, onları yetiştirenleri ve onların yetiştirdiği bütün büyüklerimizi anıyoruz. Biz de onların yetiştirebildiği gibi yeni nesiller yetiştirebilelim inşallah" dedi. Bilal Erdoğan, Aksaray Şehitler Müzesi'ni de gezdi ve Selçuklu Külliyesi ve Selçuklu Sosyal Tesisleri açılış programına katıldı.