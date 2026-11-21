Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDELERİN AVRUPA'YA SEVK EDİLMESİNİ ORGANİZE ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalarda Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği ve uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu belirlendi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilgili makamlarla koordineli şekilde şahıs hakkında gerekli yasal işlemler derhal başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör