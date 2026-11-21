Terörsüz Türkiye konulu toplantı nedeniyle Batman'dan Sonra Tunceli'de bir araya geldiklerini söyleyen Çiftçi, "Yakın coğrafyamızda siyasi dengeler yeniden kuruluyor. Sınırlarımızın ötesindeki bir gelişme, kısa zamanda ülkemizin güvenliğini ve şehirlerimizin huzurunu ilgilendiren sonuçlar doğurabiliyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin ortak geleceğine sahip çıkma iradesidir. İç cephemizi tahkim etmek, devletimizle vatandaşımız arasındaki güven bağını güçlendirmek ve ülkemizin karar alma iradesini korumak bu sebeple hayati önem taşıyor. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere, "Terörsüz Türkiye" stratejik bir devlet projesidir ve bu projeyi hedefine hep birlikte ulaştırmalıyız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedeflerinden biri olan bu yürüyüş, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışı üzerine kuruludur. Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzumuz, memleketimizin hiçbir köşesinde bir annenin daha evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir" dedi. Geçmiş süreçlerde yaşananların devlet hafızasında yerini aldığını kaydeden Bakan Çiftçi, "Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını biliyoruz. Bu tecrübenin gereği, her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığıyla değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır.

Millî birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde, gecikmeden ve tereddütsüz hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ BEKLENTİMİZ BÖLGE İNSANIMIZLA HER ZAMANKİNDEN FAZLA TEMAS KURMANIZDIR

En önemli beklentilerinin bölge insanıyla her zamankinden fazla temas kurulması olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İlçe ilçe, köy köy sahaya çıkacağız. Esnafımızın çayını içecek, gençlerimizin ne düşündüğünü doğrudan kendilerinden dinleyecek, annelerin kaygılarına, babaların endişelerine, muhtarlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin taleplerine kulak vereceğiz. Tunceli'nin ve diğer illerimizin merkezinde de, en uzak köyünde de vatandaşımız valisine ve kaymakamına ulaşabileceğini, sözünün dinleneceğini ve meselesinin takip edileceğini bilmelidir. Bir haneye ikinci kez gittiğinizde, ilk ziyaretinizde dinlediğiniz sorunun ne aşamada olduğunu anlatabilmelisiniz. Çözebileceğimiz sorunları vakit kaybetmeden çözelim. Zamana ihtiyaç duyulan işlerde vatandaşa açık bilgi verelim. Devletle millet arasındaki bağ, bu samimiyetle ve verilen sözün tutulmasıyla kuvvet bulur. Bir gencin kaygısını, bir ailenin sıkıntısını, bir mahallenin ihtiyacını vaktinde duymak, önleyici güvenlik anlayışımızın da temelidir" şeklinde konuştu.

TERÖR BİTERKEN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KORKU SALMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Terör sona ererken asayişi ilişkin gayretlerini daha da artıracaklarını dile getiren Bakan Mustafa Çiftçi, "Terörün baskısından kurtulan hiçbir mahallede organize suç örgütlerinin korku salmasına, tefecilerin/darda kalan insanımızı borçla esir almasına, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Dolandırıcılığa, hırsızlığa ve uyuşturucuya karşı mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Vatandaşımızın evinde, iş yerinde, çarşıda ve sokakta huzur içinde yaşaması, bu sürecin günlük hayattaki en somut kazanımı olmalıdır. Bunun için sahaya daha fazla basacağız. Hangi mahallede hangi suçun arttığını, kimlerin mağdur olduğunu, aynı sorunların nerede tekrarlandığını bileceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili bütün kurumlarımız valilerimizin koordinasyonunda çalışacak. Suçun azalmasını, mağduriyetlerin önlenmesini ve vatandaşımızın gündelik hayatında kendini daha güvende hissetmesini, başarımızın ölçüsü kabul edeceğiz" dedi.

BAKANLIK OLARAK SAHADAKİ SORUMLULUĞUMUZU 3 T DİYE İFADE EDİYORUZ

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yön verirken İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluklarını kısaca "3T" diye ifade ettiklerini üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getirdiklerini kaydeden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda, sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiilî karşılığını, titizlikle teyit edeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü arttıracağız. İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanının devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyecektir. Bu hedefe doğru atılan her adımda, devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi bir dönemden geçildiğini ve mesuliyetlerinin ağır olduğuna vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Bu tarihî dönemde mesuliyetimiz ağırdır. Bir vatandaşımızın derdini vaktinde çözmek de, kamu düzenini tehdit eden bir gelişmeye zamanında karşılık vermek de aynı vazifenin gereğidir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un güçlü desteğiyle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tunceli, Bayburt, Şanlıurfa, Erzincan, Malatya, Erzurum, Elazığ, Adıyaman valileri, il jandarma komutanları ile il emniyet müdürleri katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kent ziyareti kapsamında bir dizi açılış gerçekleştirecek. AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, cemevi ziyaretinin ardından kentten ayrılacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör