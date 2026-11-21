Van’da feci kaza! Panelvan devrildi: Yaralılar var!

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 FU 251 plakalı panelvan, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 7 yaralı, tedavi altına alındı.