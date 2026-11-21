Van’da feci kaza! Panelvan devrildi: Yaralılar var!
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kaz yürekleri ağza getirdi. Panelvanın devrildiği feci olayda aynı aileden 7 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 FU 251 plakalı panelvan, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi yakınlarında devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 7 yaralı, tedavi altına alındı.