Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın Açılış Töreni'nde konuştu:

Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içerisinde sizlerin huzurundayız. Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1 milyon 791 bin kişiyi kapsayan yeni adliyemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Aynı şekilde geç gelen adaletin sızılara şifa vermediğini, vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz.

Merhum şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor: Ekmek, su, aş bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. İşte bizim tüm çabamız, tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği Alo Adalet gibi, davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir. Yeni adalet saraylarının inşasını, mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem halihazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık.

24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla 10 kattan fazla artırarak tam 6 milyon 191 bin metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık.

Adalet hizmetlerinde aslolan mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, ünvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin bu kapıyı, özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların kadro cetvellerinde tutulan yerin hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur. Toplumun adalete olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla, hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur. Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde ifade edildiği gibi: "Kimseye baki değildir mülki devlet, Sinu zel bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hüner." Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir. Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum.

ÜMRANİYE'YE YENİ ADLİYE BİNASI

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı hizmet binasının inşası devam ediyor. Büyükçekmece Adalet binasının ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız. Çağlayan ek adalet binası için adliyeye yakın mesafede 300 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planlıyoruz. Ümraniye'de yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ülkemizin güçlü varlığını her gün tuğla tuğla inşa ediyor, geleceğin büyük Türkiye'sini insan odaklı değerlerle insanı yaşat ki devlet yaşasın düstürüyle nakış nakış işliyoruz. Buradan aziz vatandaşlarımıza hizmet verecek bu adalet binamız modern, nitelikli ve her yönüyle insan onuruna saygılı bir yerleşik olarak açılması bunun bir ispatıdır. Cumhurbaşkanım, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile koyduğunuz hedefler doğrultusunda bakanlık olarak sorumluluk alanında biz de adaletin yüzyılı hedefini kararlılıkla gerçekleştirmeyi kendimize görev biliyoruz.