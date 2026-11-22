AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Silah kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, yakınlarına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"