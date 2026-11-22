Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen COP31 Genel Kurulu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 haftadır uzlaşı olması adına gerekli gayreti başkanlık adına gösterdiklerini söyledi.

Her ülkenin kendinden bir şey bulabileceği bir kararı ortaya koyduklarını belirten Kurum, "Büyük çoğunlukla uzlaşının olduğu bir metindi. Metin elektrifikasyonda ilerlemeyi sağlıyor. Fosil yakıtlardan çıkış yol haritasına Dubai'deki atfı yine sürdürüyor. Oradaki yol haritasının devamını ortaya koyuyor. Yine yenilenebilir enerjinin arttırılması noktasında okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, karbon yakalama gibi yine bu da Paris Anlaşması'na uyumlu olması kaydıyla birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk. Tabii ki taraflar artık sonrasında karar verecek. Tarafların sonuçta kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok." diye konuştu.

"KARAR ARTIK TARAFLARDA"

Genel kurulda bir kısım ülkelerin çıkmasını, bir kısım ülkelerin de çıkmaması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiğini anlatan Kurum, "Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren bir sonuç odaklı yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların. Yani biz yapacağımız her şeyi yaptık. Ama bir kelimeye takılıp, bir ifadeye takılıp dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir. Benim bakış açım bu. Neticede bu hedefler, bu örtü karar bugün yaşamış olduğumuz emisyonları yüzde 30 azaltıyor. Yani buraya toplantı yapıp müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye bir faydası yok. Biz bunu kabul etmediğimiz için uygulama odaklı bir yaklaşımla konferansa yön verdik. Karar artık taraflarda." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Yeni bir metin görme ihtimalimiz var mı?" sorusuna Kurum, şunları kaydetti: "Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Yani zaten hani uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. İlk gün, ikinci gün aldığımız kararlara baktığımızda müzakere salonları ilerlemiyor. Müzakere salonlarında karar alınmıyor. Yani alınmamasıyla birlikte de biz iklim değişikliğinin etkilerini daha da fazla yaşamaya devam ediyoruz. Eğer samimiyetten söz edeceksek, hakkaniyetten söz edeceksek birlikte gayret göstermeliyiz. Bu gayreti göstermediğimiz durumda dünya daha da kötüye gidecek. İklim müzakerelerini tartışmanın buradaki süreci yeniden ele almanın kimseye bir faydası yok. Ortada gerçek var. Ortada evi yıkılanlar, sellerle hayatını kaybedenler var. Çocuğunu, evladını, yavrusunu kaybedenler var. Biz ülkeleri baştan itibaren bu sorumluluk bilincinde hareket etmeye davet ettik."

"SÜRECİN İLERLEMESİNE MAALESEF ENGEL OLDULAR"

"Her türlü organizasyonu burada hazırladık. Huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde herkes özgürce kendini dile getirsin istedik." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bakışla da sürecimizi yürütüyoruz. Sonuna kadar da böyle olacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Varsa yapabileceğimiz bunları yapmaya çalışacağız. Başkanlık olarak bizim görevimiz bu. İnsanları bu noktada uzlaşıya davet etmek. Hem biz hem de Avustralya tarafı da ilk günden beri bu gayretle çalıştı. Bu sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde belki ülke menfaatlerini de ilgilendiren konulara ilişkin gayret gösterdiler. İlerleme ilişkin adım attılar. Ama bazı ülkelerde işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Artık karar tarafların olduğuna göre, 196 ülkenin olduğuna göre kararı onlar alacak. Dolayısıyla biz onların kararına saygı duyacağız.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör