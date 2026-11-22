Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliğiyle mücadele, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir mesele değil. COP31 boyunca bu ortak sorumluluğun gereğini yerine getirmek, ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için çalıştık. Bu tarihi organizasyonun hayata geçirilmesinde bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, himayeleri ve kıymetli destekleri için Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçteki müzakere ortağımız Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen başta olmak üzere Avustralya Hükümeti'ne, Birleşmiş Milletler sekretaryasına, iki hafta boyunca Antalya'da ülkelerini temsil eden ve ortak bir zeminde buluşmak için çaba gösteren tüm ülke temsilcilerine ve gözlemcilere; teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu sürece katkılarıyla destek veren tüm bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, iş dünyamıza, sanatçılarımıza, gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma; gece gündüz takip eden basın mensuplarına, güvenlikten ulaşıma, teknik ekiplerden gönüllülerimize, sahada ve perde arkasında emeği bulunan herkese ve misafirperverlikleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil eden kıymetli Antalyalı hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her müzakere aynı noktada sonuçlanmayabilir. Her beklenti karşılık bulmayabilir. Ancak ortak evimiz dünya için konuşmaktan, dinlemekten ve çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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