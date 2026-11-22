Ekonomik büyüklükte İslam ülkelerı arasında birinci sıradayız
İstanbul'da 25-28 Kasım'da düzenlenecek 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nın detayları, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısında paylaşıldı. Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, fuarın bu yıl İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile TGTV'nin iş birliğinde gerçekleştirileceğini söyledi. Erdoğan, TGTV ile İDSB'nin kardeş kuruluşlar olarak yola çıkan iki çatı kuruluş olduğunu belirterek, "Bu sene bu uluslararası fuarı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da katılımıyla biraz daha sivil toplum kuruluşlarının iç gelişimine odaklanacak şekilde düzenlemek istedik. TGTV olarak bu dönemde kendi üye kuruluşlarımızın gelişimine yönelik çalışmalara ağırlık vermekteyiz" dedi. Fuarın "Sivil Toplum 5.0" temasıyla çağın gerekliliklerine uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları anlayışını öne çıkarmayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'de TGTV olarak yaptığımız çalışmayı İDSB bünyesindeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına da yaymak istiyoruz. İslam dünyasında geçen yıl Müslüman ülkeler arasında ekonomik büyüklük itibarıyla birinci sıraya çıktı ülkemiz. Bu, işin ekonomik tarafı ama öbür taraftan da Türkiye'den her zaman bir ağabeylik, liderlik, önderlik beklentisi 2 milyarlık İslam aleminde var. Biz de bunun sivil toplum tarafında üstümüze düşeni yapmak istiyoruz" diye konuştu.