Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Somali'de, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askeri törenle karşılandı.

Bayraktaroğlu, törenin ardından Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (Anadolu Kışlası), Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekat Merkezi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, inşası devam eden Uzay Üssü Yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bayraktaroğlu, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katılımıyla gerçekleştirilen Somali Deniz Kuvvetleri Karargahı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Deniz Görev Gücü Barbaros Yerleşkesi Koordinasyon Merkezi ile Kapak Atma Yeri Temel Atma Töreni'ne katıldı.