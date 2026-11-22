Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya'nın sponsorları arasında yer aldığı ve bu yıl "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla düzenlenen zirveye 14 ülkeden 28 konuşmacı katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Azerbaycan, Kamboçya, Pakistan, Sırbistan, Singapur, KKTC ve Hırvatistan'dan devlet yetkililerinin de yer aldığı programda, güzellik standartlarının kadınların eğitim, istihdam, toplumsal görünürlük ve öz saygıları üzerindeki etkileri ele alındı. Zirvenin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güzellik baskısının kadınların hayatının her alanına yayıldığına dikkat çekti. Kusursuz görünme beklentisinin yalnızca ayna karşısında kalmadığını belirten Göktaş, "Okula, iş yerine, toplantı salonuna, kürsüye kadar her yere onlarla birlikte giriyor. Nasıl görünecekleri başkaları tarafından belirleniyor. Kendilerine güvenmeye teşvik ediliyorlar fakat doğal halleriyle eleştiriliyorlar. Hiçbir kadın, kabul görmek ya da kendini değerli hissetmek için belirli bir görünüme mecbur bırakılmamalıdır" dedi.

Kadınların geçmişte kıyafetleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, başörtüsü yasaklarının makbul kadın anlayışının en ağır örneklerinden biri olduğunu söyledi. Milyonlarca kadının inançları ve tercihleri nedeniyle temel haklarından mahrum bırakıldığını ifade eden Göktaş, kadınların özgürlüğünü savunurken nasıl giyineceklerine karar vermenin eşitlik ve özgürlük anlayışıyla çeliştiğini vurguladı. Dijitalleşmenin sunduğu imkânların yanı sıra güzellik beklentilerini yeniden üreten bir alana dönüştüğünü belirten Göktaş, geçmişte dergi, reklam ve televizyonlar aracılığıyla yayılan güzellik ölçütlerinin bugün sosyal medya üzerinden her an karşılarına çıktığını kaydetti. Kadınların kendilerini gerçek olmayan görüntülerle kıyasladığını söyleyen Göktaş, kadınları değiştirmeye çalışan değil, ön yargıları değiştiren bir toplum inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı da güzellik dayatmasının farklı biçimlerde kadınların karşısına çıktığını belirterek "Artık güzellik ölçütlerini kişisel beğenilerin yanı sıra sosyal medya, piyasa, dijital platformlar ve ticari kaygıları şekillendiriyor" dedi.