İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 565 milyar liralık 2027 yılı bütçesi Meclis'te görüşülürken AK Parti, MHP ve BBP grup başkanvekilleri, belediyenin borçları, yatırım harcamaları ve deprem hazırlıklarına yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, 2025 Sayıştay raporlarına göre İBB'nin 262 milyar, İSKİ'nin 43 milyar, İETT'nin 34,5 milyar lira borcu bulunduğunu, toplam borcun yaklaşık 8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yatırım harcamalarının bütçedeki payının 2018'de yüzde 56'dan 2025'te yüzde 21'e gerilediğini belirten Gökkuş, 205,6 milyar liralık yatırım ödeneğinin yalnızca 53,8 milyar lirasının kullanıldığını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, 2027 bütçesindeki 50 milyar liralık açığın borçlanmayla karşılanacağını belirterek kefen bezinin metresinin 149 liradan alındığı ihaleyi gündeme taşıdı.

PROJELERİN SADECE ADI KALDI

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ise 100 kilometrekarelik mikrobölgeleme çalışmasının 2026 yılı gerçekleşme tahmininin sıfır olduğunu, kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımlarında da hedeflerin gerisinde kalındığını söyledi.

