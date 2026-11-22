Kadın kooperatifleri ortak aklın merkezi
Emine Erdoğan, önceki gün Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı: Kadın kooperatifleri, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleridir. Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor. Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.