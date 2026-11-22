Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı" 25 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Programda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın (2026-2030) ilk uygulama yılında elde edilen sonuçlar ve sahada yürütülen çalışmalarda kullanılan kurumsal ve teknolojik imkânlar kamuoyuyla paylaşılacak. Mücadelede yeni dönemin yol haritası ise "Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü" temasıyla açıklanacak.

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kaydedilen gelişmelerin ve planlanan çalışmaların anlatıldığı infografik film ile yılın temasına uygun hazırlanan kamu spotu gösterilecek. "Kadına yönelik şiddetle mücadele #SaygıylaMümkün" mesajıyla mücadelenin kurumların ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanacak.

ŞİDDET RİSKİ SOSYAL RİSK HARİTASIYLA ERKEN TESPİT EDİLECEK



Bakanlık açıklamasında, şiddeti önleme, kadınları koruma ve şiddete müdahale çalışmalarının "sıfır tolerans" ilkesiyle 81 ilde sürdürüldüğü belirtildi. Yeni dönemde şiddet riskinin erken aşamada belirlenmesine ağırlık verilirken psikolojik baskı, dijital şiddet ve ısrarlı takip de mücadele kapsamında ele alınıyor. Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritası aracılığıyla riskleri erken tespit ederek şiddet yaşanmadan harekete geçmeyi hedefliyor. Koruyucu ve önleyici hizmetler il ve hane düzeyindeki ihtiyaçlara göre şekillendirilirken eğitim ve farkındalık çalışmalarında gençlerin aktif katılımına öncelik veriliyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör