Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 14'üncü gününde sona erdi.

196 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin COP31 Mavi Alan'daki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda bir araya geldiği kapanış oturumunu yöneten Kurum, müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmadığını bildirdi.

İki hafta boyunca büyük uğraş verdiklerini belirten Kurum, "Bu salonda geçen her saatin dünyanın başka bir köşesinde yaşanan büyük bir insanlık meselesine karşılık geldiğini bilen biri olarak şunu açıkça söylemek istiyorum; maalesef bazı ülkeler bu tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti ve esnekliği gösteremedi. Ulusal önceliklerin önemini biliyoruz, her ülkenin koşullarına saygı duyuyoruz. Ancak ortak geleceğimizi ilgilendiren böylesine hayati bir meselede bütün tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklerdik." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BEKLEMİYOR, AFETLER BEKLEMİYOR"

İklim kaynaklı afetlerin sürdüğüne dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: "İklim değişikliği bizim müzakere takvimimize göre ilerlemiyor. Dünya beklemiyor, afetler beklemiyor, gelecek kuşaklar beklemiyor. Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz Eylem Gündemi, geliştirdiğimiz iş birlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır. Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri ve süreçleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum."

Sürece katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür eden Kurum, "Bu süreçte samimiyetle gayret gösteren, fedakarca mesai harcayan bütün ülkelere, adaletli yaklaşımlarından ötürü müzakerecilerimize ve en çok da buranın hazırlanmasında, sizleri rahat ettirebilmek adına gayret gösteren Bakanlık çalışanlarıma, ekip arkadaşlarıma, Avustralyalı dostlarımıza, Birleşmiş Milletler Sekretaryasına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN, ANTALYA'DAN SELAM GÖTÜRÜN"

Konuşmasının ardından COP31'in kapanışını temsilen tokmak törenini gerçekleştiren Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Az sonra vuracağım tokmak bu oturumu kapatacaktır ancak mücadelemiz devam edecektir. Her birinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Evlerinize güvenle gitmenizi ve sevdiklerinizle huzurla kavuşmanızı yürekten diliyorum. Gittiğiniz yerlere bizden, Türkiye'den, Antalya'dan selam götürün. Yolunuz, yolumuz açık olsun. COP'un 31'inci, CMP'nin 21'inci ve CMA'nın 8'inci oturumunun kapandığını ilan ediyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör