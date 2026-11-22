Siyasi ikbal için gelmedim
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Kararının temelinde Beyoğlu'na duyduğu sorumluluk ve verdiği sözlerin bulunduğunu belirten Karaahmetoğlu, "Buraya bir siyasi ikballe gelmedim" dedi. Yaklaşık 15 aylık başkan vekilliği döneminde belediyeyi siyasi amaçlardan uzak tutmaya çalıştığını ifade eden Karaahmetoğlu, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini söyledi.
Kentsel dönüşüm, Okmeydanı planları ve rezerv alan çalışmalarını öncelikli gündemine alan Karaahmetoğlu, ilgili bakanlıktan destek almayı hedeflediklerini ve pazartesiden itibaren çalışmalara yoğunlaşacaklarını bildirdi. Yoksullukla mücadele, sosyal destek projeleri ve çocukların okula aç gitmesini önleyecek çalışmaların da öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.
Kentsel dönüşüm, Okmeydanı planları ve rezerv alan çalışmalarını öncelikli gündemine alan Karaahmetoğlu, ilgili bakanlıktan destek almayı hedeflediklerini ve pazartesiden itibaren çalışmalara yoğunlaşacaklarını bildirdi. Yoksullukla mücadele, sosyal destek projeleri ve çocukların okula aç gitmesini önleyecek çalışmaların da öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.