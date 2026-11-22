Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekeye göre, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemleri "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirildi.

SARKINTILIK YAPARAK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Sarıgül'ün 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik eylemlerinin "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak ayrı ayrı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca 2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemlerin de aynı şekilde "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yer aldığı belirtildi.

Mağdurların beyanlarına da yer verilen fezlekede, mağdur B.Ö.D, Sarıgül'ü 2014 öncesi Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu belirtti. B.Ö.D, 2021'den itibaren Sarıgül'ün çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesine maruz kaldığını, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlarınca hazırlanan ve konuşursa 100 bin avro cezai şart ödeyeceğini içeren evrakı imzaladığını, çocuğunun geleceği için 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ve Ankara'daki cinsel saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü.

Mağdur C.D. de 2005'te Şişli Belediyesi'nde bilgi işlemde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını ifade etti. C.D, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü. Mağdurlar M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinde bulunduğunu, o yaşlarda bunun cinsel amaçlı olup olmadığını idrak edemediklerini aktardı.