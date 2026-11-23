10 kişilik davetiye ve kulis sözü
Soruşturmada, daha önce şirketin tanıtım videolarında oynayan Hayrettin Onur Karaoğuz ile örgüt yöneticisi Harun Durgut'un 22 Temmuz tarihli görüşmeleri de incelendi. Görüşmede Durgut'un, Karaoğuz'un turne programına göre parmak izi randevusunu hızla çözmeyi taahhüt ettiği, karşılığında ise Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü aldığı belirlendi. 6 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanan 49 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.
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