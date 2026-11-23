158 haftadır Gazze için yürüyor
Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 158. haftada da sürdürdü. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Sessiz yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Aile hekimi Muhammed Reşad Harmandar, Erzurum sessiz yürüyüş ekibi olarak yine meydanlarda olduklarını söyledi. Gazzeli annelerin, babaların ve çocukların feryatları unutturulmaya çalışılsa da her hafta daha yüksek sesle haykırdıklarını ifade eden Harmandar, "Zulme boyun eğmeyen bir duruşla, Gazze'den Kudüs'e uzanan bu kutlu davaya şahitlik etmek için toplandık. Rabbim, bugün buraya gelip mazlumlara ses olan her bir kardeşimizin adımını ve çabasını kabul etsin" dedi. Boykot kendileri için sadece bazı ürünleri almamak değil; gönüllerine ve evlerine vurulan o görünmez zincirleri tek tek kırmak olduğunu dile getiren Harmandar, "Boykot, mazlumun kanıyla beslenen dev şirketlere 'dur' demek, zalimin kasasına giden her kuruşun önünü kesmek ve safımızı açıkça belli etmektir" diye konuştu.
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