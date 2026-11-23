Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ay içerisinde katıldığı 4 önemli zirvedeki yoğun temasları özel bir esere dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgeselde, Erdoğan'ın zirveler kapsamındaki kürsü konuşmaları, ikili temasları, samimi sohbetleri ve uçak görüntüleri gibi birçok dikkat çekici detaya yer verildi. NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin Mehter Marşı eşliğinde karşılandığı anlar da özel yapımda ön plana çıktı.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Görüntülerde Erdoğan'ın BM Zirvesi kapsamındaki yoğun diplomasi trafiğine de özel bölüm ayrıldı. Belgeselin bu bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yolculuğu esnasında uçaktaki yeni görüntüleri de belgeselde öne çıkan dikkat çekici detaylar arasında yer aldı. Erdoğan'ın İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Türkevi'ndeki bir sohbetinden görüntülere de yer verildi. Erdoğan'ın bu sohbette "Baskette şu an hamdolsun öndeyim" ifadelerini kullandığı görüldü. Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Gazze mesajlarına, ABD'deki ikili temaslarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yoğun süreçteki toplantılarına da geniş bölüm ayrıldı.

TDT VE COP31 ZİRVELERİ

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin de önemli detaylara belgeselde yer verildi. Liderlerin Ankara'ya gelişleri, ana etkinlikler ve ikili temaslar bu bölümde kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nden 13 gün sonra Antalya'daki COP31 temaslarından kesitler de eserde yer aldı. Bu bölümde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, ikili temasları ve kürsü konuşmaları ön plana çıkarıldı.

TÜRKIYE'NIN AĞIRLIĞI

Belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Son beş ayda üçü ülkemizde, biri ABD'de gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye'nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.



YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

BELGESELDE yer alan zirvelerin yoğun diplomasi trafiğine sahne olduğunu kaydeden Duran, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere, barış girişimlerinden farklı alanlarda iş birliklerine kadar pek çok kritik konuda önemli temaslarda bulundu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör