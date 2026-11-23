Haberler

Gündem Haberleri

9 ilde dev siber operasyon! 131 şüpheli yakalandı: 5,1 milyar liralık para trafiği deşifre oldu

9 ilde dev siber operasyon! 131 şüpheli yakalandı: 5,1 milyar liralık para trafiği deşifre oldu

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan 131 şüpheliden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 14:20 Son Güncelleme: 23 Kasım 2026 14:21

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Adıyaman, Hatay, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak merkezli düzenlenen operasyonlarda 131 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin gerçekleştirdiği faaliyetler deşifre edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladıkları sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.