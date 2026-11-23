Bakan Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Al Zaabi ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Umman Ortak Askeri Komite Toplantısı için Ankara'ya gelen Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Mohammed Nasser Al Zaabi'yi askeri törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninin ardından ikili baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler ve konuğu daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.