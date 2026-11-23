Bu gurur hepimizin
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından şimdi de aynı mürettebat ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'da göreve başladı. Oruç Reis'in Pakistan'da gerçekleştireceği sondaj operasyonunda 50 personel görev alıyor. Gemi mürettebatı, Pakistan'daki sismik araştırma operasyonlarına başlamadan önce duygu ve düşüncelerini anlattı. Gemi Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik" dedi. Kaptan Kütüklüoğlu, "İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur" temennisinde bulundu. eminin Başmühendisi Doğukan Oflaz ise, Somali'de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan'da görev almaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek de, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu" diye konuştu.
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