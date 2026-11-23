İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) 14. gününde sona erdi. Genel Kurul kapanış oturumunu yöneten COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmadığını ve Örtü Karar Taslağı'nın kabul edilmediğini duyurdu. Kurum, "Dünyanın başka bir köşesinde yaşanan büyük bir insanlık meselesine karşı geldiğini bilen biri olarak şunu açıkça söylemek istiyorum; maalesef bazı ülkelerimiz bu tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti ve esnekliği gösteremedi. Ancak ortak geleceğimizi ilgilendiren böylesine hayati bir meselede bütün tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklerdik. Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum. Ancak mücadelemiz devam edecektir. Her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN TEŞEKKÜR

Bu arada COP31'in kapsamlı bir sonuç üzerinde mutabakata varılamadan sona ermesinden derin hayal kırıklığı duyduğunu belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ancak bu başarısızlık, gerçekleri değiştirmiyor. Müzakere masasında bir uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ancak bilimsel gerçekler konusunda hiçbir belirsizlik yok. Sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor" dedi. Guterres, misafirperverlikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör