Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Öğretmene Saygı Gecesi'
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin emeklerini ve toplum hayatındaki değerini görünür kılmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla bir dizi etkinlik planladı. Kutlamaların yalnızca 24 Kasım ile sınırlı kalmaması, yıl geneline yayılan etkinliklerle sürdürülmesi hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında 81 ilden belirlenen temsilci öğretmenler, 23-24 Kasım'da Ankara'da ağırlanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmenlerle bir araya gelecek. Öğretmenler, 23 Kasım'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tesislerini, Şehit Öğretmenler Anıtı'nı ve Öğretmen Hatıra Ormanı'nı ziyaret edecek. Öğretmenler, 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katılacak. 150 kişilik ekip tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Kim Var?" adlı etkinliği sahnelenecek. Programa, 81 ilden temsilci öğretmenlerin yanı sıra şehit öğretmen yakınları, emekli ve depremzede öğretmenler, yurt içi ve yurt dışından davetli eğitimciler ile 3. Maarif Kongresi katılımcılarından oluşan yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor. Öğretmenler, kongre ve söyleşilerde bir araya gelecek Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 24 Kasım'da 81 ilde "ÖğretmenİZ" söyleşileri düzenlenecek. İstanbul'da 27 Kasım'da emekli öğretmenlerin buluşacağı vefa programı düzenlenecek.
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