DEAŞ'ın gizli hücresi çökertildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Taksici Muhammet" kod adlı Orhan Küçük liderliğindeki DEAŞ hücresinin çökertildiği operasyonun çarpıcı detayları ortaya çıktı. Sultanbeyli'deki bir kuyumcu üzerinden Suriye ve Irak'taki örgüt kamplarına para aktardığı belirlenen şebekenin, kamplarda esir tutulan militanları para karşılığı kaçırarak Türkiye'ye getirmeyi planladığı saptandı. Geçtiğimiz haziran ayında, Konya Karatay ile İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklanırken, firari yöneticiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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