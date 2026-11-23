Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ve Turkuvaz Medya'nın sponsorları arasında olduğu, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kurgulanmış Güzellikler" temalı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ikinci gününde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kampanyasını tanıttı. Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan'ın da katıldığı lansmanda "Güzellik dayatması şiddettir" mesajlı kamu spotu ilk kez gösterildi ve 8 maddelik ilke metni açıklandı.

Tematik konuşmayı yapan Dr. Nazife Şişman, güzellik standartlarının medya, piyasa ve dijital platformlarca üretildiğini, sorumluluğun ise en sonda kadına yüklendiğini belirtti. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ise güzelliğin kalıplara hapsedilerek baskı aracına dönüştürülmesine karşı çıktıklarını, kadının emeğinin önüne dış görünüşünün geçirilmesinin adalet meselesi olduğunu vurguladı. KADEM'in açıkladığı çağrıda öne çıkan başlıklar şunlar oldu;



Değer ve Sorumluluk: İnsanın değeri görünüşle ölçülemez; medya ve işverenler işe alım ile terfide görünüş ve yaş ayrımcılığını önlemeli.

Dijital Şeffaflık ve Denetim: Filtre ve yapay zekâ müdahaleleri açıkça belirtilmeli, cinsiyete göre farklı fiyatlandırma ve yetersizlik duygusu besleyen reklamlar denetlenmeli.

Eğitim ve Kapsayıcılık: Okullarda görünüş temelli akran zorbalığıyla mücadele edilmeli; yaşlanma, engellilik ve inanç ifadesi tercihleri dışlama gerekçesi sayılmamalı.

Mahremiyet: Şiddete uğrayan kadınların görüntüleri seyirlik malzemeye dönüştürülmemeli ve cezasızlıkla mücadele edilmeli.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör