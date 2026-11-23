Kabinenin gündemi emekli maaşları ve fon soruşturması
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda emeklilere yönelik maaş düzenlemesi masada olacak. Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da ele alınacak. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesinin Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Kabine toplantısında fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutlarının ele alınacağı, yürütülen çalışmaların mevcut durumunun görüşüleceği belirtiliyor.
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