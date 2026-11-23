Antalya Emniyet Müdürlüğü nce yapılan çalışmada Kepez Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' suçları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya ve Konya'da önceden belirlenen adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kepez Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri de netleşti. Operasyonda Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Özel Kalem görevlisi A.B.S., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K. ve Y.N. de gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör