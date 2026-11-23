Gazimağusa'nın turizm potansiyelini yeniden harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirten Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin geçmişte kentin gelişiminde oynadığı rolü hatırlattı. Üstel, "Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa'nın geleceğini değiştirdi. Şimdi Mağusa'nın geleceğine yön verecek yeni bir projeye imza atıyoruz. Bu projeyle Mağusa yeniden denizle kucaklaşacak. Ekonomisi güçlenecek. Doğu Akdeniz'de yıldızı daha da parlayacak" ifadelerini kullandı. Gazimağusa'nın tarih boyunca dünyayla bağlantısını deniz üzerinden kurduğunu belirten Üstel, kıyı bölgelerinin yeniden canlandırılmasıyla turizm hareketliliğinin kent merkezine taşınacağını söyledi. Projenin halkın sahillere erişimini kolaylaştıracağını, turistlerin kentte daha uzun süre kalmasına katkı sağlayacağını ve esnaf için yeni ekonomik fırsatlar oluşturacağını kaydeden Üstel, gençlere yönelik yeni istihdam alanlarının da ortaya çıkmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi'ni "Yeni Maraş Projesi" olarak adlandırdığını belirten Üstel, Maraş'ın geçmişte sahip olduğu turizm hareketliliğinin Gazimağusa ekonomisine yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi. Üstel, "Ben bu vizyona Yeni Maraş Projesi diyorum. Çünkü 1960'larda Maraş'ın oluşturduğu turizm canlılığını bugün Mağusa'nın merkezine taşıyabileceğimize inanıyorum. Kıyıda başlayan hareketlilik çarşıya ulaşacak. Mağusa'nın büyümesi, Mağusalının hayatına yansıyacak" dedi. Projenin açıklanan takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini belirten Üstel, çalışmaların her aşamasında Gazimağusa halkının görüşlerinin alınacağını, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları yürüteceğini kaydetti. Gazimağusa Belediyesi'nin de projenin önemli paydaşlarından biri olacağını ifade eden Üstel, UBP'nin belediye başkan adayı Koral Bozkurt'un projeleriyle birlikte kentin gelişiminin hızlanacağını söyledi. Üstel, "Mağusa lafla değil, işle, emekle, projeyle büyüyecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞININ GÖRÜLMESİNE BİLE İTİRAZ EDENLER VAR"



Konuşmasında muhalefete de tepki gösteren Üstel, KKTC ve Türkiye bayraklarına yönelik itirazları eleştirdi. UBP'nin KKTC'nin kuruluş iradesini temsil ettiğini vurgulayan Üstel, "Ulusal Birlik Partisi, bu Cumhuriyeti kuran iradenin taşıyıcısıdır. Devletimizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını da, Türk bayrağını da onurla taşıyoruz" dedi. Üstel, "Türk bayrağının görülmesine bile itiraz edenler var. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayı dahi istemeyen bir zihniyet var. Biz Cumhuriyetimizi yüceltmeye, bayraklarımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. UBP hükümetlerinin büyük reformlara ve yatırımlara imza attığını söyleyen Üstel, muhalefete yönelik eleştirilerini, "Onlar konuşur, UBP yapar. Onlar çamur atar, UBP eser yapar" sözleriyle sürdürdü.



BEDELLİ ASKERLİK VE ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE VAADİ



Gençlere yönelik seçim vaatlerine de değinen Üstel, şartsız bedelli askerlik düzenlemesini hayata geçireceklerini söyledi. Seçim döneminde kadınlara, gençlere, engelli vatandaşlara, işçilere, memurlara ve çiftçilere yönelik destekler açıkladıklarını belirten Üstel, "Gençlerimizin eğitim, iş ve aile hayatını doğrudan ilgilendiren bedelli askerlik yasasını çıkaracağımızı söyledik. Bu sözü yerine getireceğiz" dedi. Üstel, ücretsiz üniversite eğitimi vaadini de yineleyerek, "Yeni Mağusa projemiz Gazimağusa'mıza şimdiden hayırlı olsun. Şartsız bedelli askerlik yasamız ülkemizin gençlerine şimdiden hayırlı olsun. Ücretsiz üniversite dönemi, üniversite kenti Mağusa'mıza ve bütün öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Genel seçimlerde UBP'nin, yerel seçimlerde ise partisinin belediye başkan adaylarının başarılı olacağına inandığını söyleyen Üstel, merkezi hükümet ve belediyeler arasındaki iş birliğiyle Gazimağusa'ya yeni yatırımlar kazandıracaklarını belirtti. Üstel, Gazimağusa Vizyon 2033 Projesi'nin KKTC'nin 50'nci kuruluş yıl dönümüne yönelik önemli bir yatırım olacağını vurgulayarak, "Gazimağusa denizle kucaklaşacak. Cumhuriyetimizin 50. Yılına eserlerimizle yürüyeceğiz" dedi.