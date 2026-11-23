MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonunda yerini alması çağrısında bulundu.

Yıldız, "Bahçeli, Yeni Parti'nin ilk kurultayına tebrik çelengi gönderdi. Liderimiz, siyasi rakibinin zor gününde hakkını gözetti, görüş ayrılıklarının en keskin olduğu günlerde de nezaketini korudu. Sayın Özel, kurultayınızda milletin yaralarını sarmaya talip olduğunuzu söylediniz. Geliniz, İzleme Komisyonunda yerinizi alınız. Eksik gördüğünüz hususları dile getiriniz, çözüm önerilerinizi milletimizle paylaşınız. Bir annenin daha evlat acısı yaşamaması, çocuklarımızın aynı bayrağın altında güvenle büyümesi için hepimize sorumluluk düşüyor. Bahçeli'nin 'Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye'yi böldürtmeyiz' ikazı, milletimizin birliğini ve kardeşliğini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutan devlet adamı duruşunun ifadesi" dedi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör