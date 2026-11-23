BAYRAKTAR AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido'yu havadan başarıyla bırakarak denizaltı savunma harbi kabiliyetinin geliştirilmesinde kritik bir eşiği daha aştı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, yerli alt sistemler ve mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda AKINCI, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı. AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ORKA ile havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk testte, AKINCI'nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Test faaliyetinin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri dönen AKINCI, milli hafif torpidonun bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağlayarak denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kritik bir adımı daha geride bıraktı.

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI'dan başarıyla ateşlenerek gökyüzünden deniz derinliklerine uzanan yeni bir kabiliyetin kapısını araladı. Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen ve denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip ORKA, denizaltı savunma harbindeki çok yönlü yapısıyla "mavi vatanın" güvenliğinde kritik bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor. ORKA, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özellikleriyle görev yapıyor.



'ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök vatandan Mavi Vatan'a uzanan önemli bir başarı. Baykar AKINCI platformundan gerçekleştirilen ORKA hafif torpido atışı başarıyla tamamlandı. ORKA'mızın farklı platformlardaki kullanım kabiliyetine yönelik bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör