Türkiye'nin dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenler, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ortaya koydukları emekleri ve başarı hikâyeleriyle gündeme geliyor. Kimi zorlu coğrafi koşullara meydan okuyor, kimi öğrencilerinin hayatını değiştirmek için büyük mücadele veriyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Kenan Canan da bu öğretmenlerden biri. Bir zamanlar bomba ve silah sesleri arasında ders anlatan, öğrencilerini terörün pençesinden kurtarmak için mücadele eden Canan, bugün aynı ilçede yetiştirdiği gençlerle dünya robotik şampiyonasına uzanıyor. 1999'da Hakkâri'de Mehmetçik Dershanesi'nde üniversiteye hazırlanan, 2007'de aynı dershaneye bu kez öğretmen olarak dönen Canan, 2009'da kendi isteğiyle memleketi Yüksekova'ya, mezun olduğu liseye tayin oldu. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Canan, SABAH'a terörün gölgesinden bilim ve teknolojiye uzanan eğitim mücadelesini anlattı. Yüksekova'daki değişimi Terörsüz Türkiye süreciyle ilişkilendiren Canan, huzur ortamının en çok eğitime yansıdığını söyledi. "İlçemize her anlamda huzur geldi. Eskiden bomba sesleri arasında korkuyla ders yapardık. Şimdi bilim üretiyoruz" dedi.

EĞİTİM MÜCADELESİ

Yüksekova, 2015'te terör örgütü PKK'nın hendek ve barikat eylemleriyle ağır bir güvenlik krizi yaşadı. Çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları günlük yaşamı durma noktasına getirirken eğitim de ciddi biçimde aksadı. Öğrenciler ve öğretmenler, silah seslerinin gölgesinde eğitimlerini sürdürmeye çalıştı. Canan, "Biz sınıfta ders anlatırken dışarıda bombalar patlar, silah sesleri duyulurdu. Çocukların korku içinde derse odaklanmasını sağlamaya çalışırdık. Ama ne olursa olsun eğitimden vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

O KIZ ÖĞRENCİSİNİ UNUTAMIYOR

Canan'ın yıllar geçmesine rağmen unutamadığı öğrencilerinden biri de 2015'te eğitiminden kopan, tıp fakültesini kazanabilecek kadar başarılı bir kız çocuğunun trajik hikayesi olmuş. Öğrencisinin hikâyesini büyük üzüntüyle anlatan Canan, "O dönemde çok başarılı öğrencilerimiz vardı. Hele bir kız çocuğumuz vardı ki o kadar çalışkandı, tıp fakültesine kesin girerdi. Bir gün öğle arasında okuldan evine gitti, bir daha dönmedi. Örgütün kandırıp dağa çıkardığını duyduk. Sonrasında maalesef çatışmalarda hayatını kaybettiğini öğrendik. Ailesi de arkadaşları da.. Hepimiz perişan olduk" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİNİ VAN'A GÖTÜRDÜ

Canan ve meslektaşları diğer öğrencilerin de aynı karanlıkta kaybolmaması için mücadele etti. 2015'te ilçedeki çatışmalar nedeniyle ilçe 3 aylığına boşaltılmıştı. Öğrencileriyle birlikte Van'a giden Canan, "Orada sadece öğretmenleri olmadık, moral ve motivasyon verdik. Çoğu üniversiteyi kazandı. Yüksekovalı bir iş insanı da bize bina tahsis etti. Orayı dershane gibi kullandık. Öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırladık. Hepsi üniversiteye yerleşti. Şimdi iş güç sahibi oldular. Çok şükür, hayatları kurtuldu" dedi.

ABD'DEN DAVET ALDILAR

KENAN Canan'ın öncülüğünde Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Aralık 2025'te kurulan Bezoar Robotics takımı, FIRST Robotics Competition Avrasya Regional'da "Rookie All-Star Award" kazanarak ABD'nin Houston kentindeki Dünya Şampiyonası'na davet edildi. Robotik çalışmalarını 22 okula taşıyarak 3 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını belirten Canan, bölgede dört yeni robotik takımının kurulmasına da öncülük ettiklerini söyledi. Canan, "Bir öğrencinin hayatına dokunmanın en güçlü yollarından biri, ona yapabileceğine inanacağı bir fırsat sunmaktır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör