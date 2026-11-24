750 bin liralık kart ve 290 bin dolar itirafı

Eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanıklı davanın 9. duruşmasında, müşteki ve tanıklar dinlendi. İskan başvurusunun ardından onay için bekletildiğini anlatan müşteki Hürriyet Bahadır Tanoğlu, avukat Ali Şafak'ın önce 1 milyon TL, ardından 750 bin TL yazdığını söyledi.

Aleni para veremeyeceğini söyleyince "market kartı" önerildiğini belirten Tanoğlu, "300 bin TL ve 450 bin TL olmak üzere iki parçada biner liralık kartları aldık. İskanımız onaylandı" diye konuştu. Tanık Ali Bayram Üst, 10 villalık proje ve bekleyen ruhsat dosyaları için patronu Recep Üst'ün Tuncay Tolga Özçakmak ile görüştüğünü, Özçakmak'ın "50 bin Euro" istediğini öne sürdü.



Ali Şafak

Parayı pembe çantayla avukat Ali Şafak'a teslim ettiğini yaklaşık bir ay sonra ruhsat çıktığını söyledi. Tanık müteahhit Vedat Tan ise Özgür Kabadayı ve Gülay Kabadayı ile görüştüklerini, 10 bin dolar kapora aldığını anlattı. Gülay Kabadayı'nın kardeşi Oğuz Kaçmaz'ın devreye girdiğini söyleyen Tan, "İnşaatta yanıma geldi, zarf içinde 100 bin dolar verdi. Sonra yine 100 bin dolar, ardından 90 bin dolar verdi, tapuyu Gülay Hanım'a teslim ettim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör