AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik atılan sloganları ve kullanılan ifadeleri kınadı. Çelik, bu ifadelerin "demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünü" ve "siyasi riyakarlık" olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı'nın geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle geldiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak "diktatörlük" ve "faşizm" gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür.

"BU ÇİRKİN İFADELER SİYASİ RİYAKARLIĞIN EN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA: "BU, MİLLET İRADESİNE YÖNELTİLMİŞ BİR SAYGISIZLIKTIR."

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz. Bu, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır. Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir. Yeni Parti yönetimine çağrımız açıktır. Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör