Azerbaycan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 askerin şehit olması dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, başsağlığı mesajı yolladığını aktardı.

Hasanov mesajında, "Eskişehir'de bir AS-532 askeri helikopterinin düşmesi sonucu beş askeri personelin hayatını kaybettiği haberi beni derinden üzdü. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, sevdiklerinin acısını paylaşıyor ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.