Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilirkişilik Kanunu'nun 10. yılı kapsamında düzenlenen sempozyumun açılışında konuştu. Bilirkişilik sisteminin adaletin hızlı, adil ve şeffaf şekilde tecelli etmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gürlek, "Son yıllarda bilimde, teknolojide ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler, yargının önüne gelen uyuşmazlıkları da çeşitlendirdi. Bugün mahkemelerimiz, bir yapının güvenliğinden bir şirketin mali kayıtlarına, bir tıbbi uygulamadan dijital ortamdaki verilere kadar birbirinden çok farklı konuları inceliyor. Her biri ayrı bir ihtisas gerektiren bu konularda, yargının en önemli yardımcılarından biri bilirkişilerimizdir" dedi.

230 BİN KİŞİYE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Bilirkişilik temel eğitimlerinin yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Gürlek, "Diğer yandan görev yapan bilirkişilerimizin mesleklerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri için yenileme eğitimlerine ağırlık verdik. Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. 34 bine yakın bilirkişimiz de yenileme eğitimini başarıyla tamamladı. Üniversitelerimizin bilimsel birikiminden daha fazla yararlanmak amacıyla profesör ve doçentlerimizin kendi ihtisas alanlarında bilirkişilik yapmalarını da kolaylaştırdık" dedi

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA TESLİM SÜRESİ 27 GÜNE İNDİ

Bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına doğrudan etki ettiğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Elbette yetişmiş insan kaynağından gereği gibi yararlanabilmek için işin dengeli dağıtılması da gerekiyor. Aynı isimlerde çok sayıda dosya biriktiğinde hem incelemeye ayrılan zaman azalıyor hem de raporu bekleyen mahkemenin işi gecikiyor. Bu sebeple bilirkişilerin üstlenebileceği dosya sayısına sınır getirdik. Böylece listelerde yer alan diğer uzmanların da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın önünü açtık. Bununla birlikte raporların teslimini daha yakından takip etmeye başladık. Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresi 110 günden 27 güne düştü." İfadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE BİLİRKİŞİLER İÇİN ÖZEL KILAVUZ HAZIRLANDI

Depremlerin ardından bilirkişilik hizmetlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Gürlek, "Deprem bölgesindeki yargı mercilerimizin bilirkişi heyeti taleplerini yakından takip ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespiti için bilirkişilerimize yol gösterecek bir kılavuz hazırladık. O gün sahada gösterilen dikkat, aradan zaman geçtikten sonra da yargı mercilerimizin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi bakımından son derece kıymetlidir. Böylesine ağır şartlarda sorumluluk üstlenen bütün bilirkişilerimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. Gayrimenkul değerleme alanında da yeni uygulamaların hayata geçirildiğini belirten Gürlek, sınırlı sayıda merkezde başlatılan uygulamanın olumlu sonuçlar üzerine genişletildiğini, gerekli şartları taşıyan kuruluşların ilk kez bilirkişi listelerine dahil edildiğini açıkladı.

BİLİRKİŞİ SEÇİMİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Bakan Gürlek, konuşmasında bilirkişilik sisteminde dijitalleşme ve yapay zeka çalışmalarına da değindi. Bakan Gürlek, "Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken ve uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. İstinaf ve temyiz mercilerimizin kararlarından yararlanarak raporların hazırlanmasında bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz" diye konuştu.