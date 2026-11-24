Bakan Gürlek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında her öğretmenimizin izi var. Evlatlarımızın hayallerini büyüten, düşünce dünyalarını zenginleştiren, yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik eden ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan nesillerin yetişmesinde gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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