Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. COP31 sürecine ve Türkiye'nin başkanlık performansına yönelik eleştirilere değinen Kurum, Türkiye'nin ulusal menfaatlerinden taviz vermeden, tüm tarafları uzlaştırmaya yönelik şeffaf bir başkanlık yürüttüğünü vurguladı.

"BİRİLERİNİN ÇIKARLARI İÇİN ÜLKELERİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Türkiye'nin bağımsız karar alma iradesine dikkat çeken Kurum, "Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Birilerinin dayatmasına boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin COP31 başkanlığında tüm ülkelerin beklentilerini dikkate aldığını belirten Kurum, zirvede 196 ülkenin, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin, 102 liderin ve 300'ün üzerinde bakanın ağırlandığını kaydetti. Organizasyonun Türkiye tarihinin en büyük zirvesi olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Emine Erdoğan'a ve Antalya halkına teşekkür etti.

26 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMA

Zirvenin ekonomik kazanımlarına da dikkat çeken Kurum, farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandığını bildirdi. Türkiye'nin müzakerelerde uzlaştırıcı bir rol üstlendiğini belirten Kurum, "Fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık. Uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Bu da tüm dünyanın takdirini topladı" dedi.

AB'YE FOSİL YAKIT TEPKİSİ

COP31 müzakerelerinde Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlarla ilgili ifadeler üzerinde ısrarcı bir tutum sergilediğini anlatan Kurum, bazı ülkelerin kendi beklentilerini diğer ülkelerin ihtiyaçlarının önüne koyduğunu söyledi.

Kurum, "AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. Fosil yakıtlardan uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı. İlla bu olacak diye bir yaklaşım sergiledi" diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca belli bir kesimin taleplerini dikkate alamayacağını vurgulayan Kurum, daha önce alınan kararların metne yansıtıldığını, ancak bunun bazı ülkeler için yeterli olmadığını ifade etti. Kurum, 196 ülkenin aynı masa etrafında uzlaşmasının kolay olmadığını belirterek, başkanlık olarak tarafları bir araya getirmek ve uzlaşma zemini oluşturmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

"KİMSE BİZE MÜDAHALE EDEMEZ"

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Simon Stiell ile yaşadığı diyalog hakkında da konuşan Kurum, Stiell'i tanıdığını ve sevdiğini ancak Türkiye'nin başkanlık sürecine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kurum, "Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz. Normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. 'Şu şöyle olsun' diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

GANALI BAKANLA YANLIŞ ANLAŞILMA GİDERİLDİ

Zirvede Gana temsilcisinden özür dilendiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Kurum, toplantıyı sabote etmeye çalışan grupların bulunduğunu, bu nedenle söz isteyen ülkelere belirli bir aşamadan sonra söz verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

Gana temsilcisinin sözünün kesilmesinin bir işleyiş hatasından kaynaklandığını belirten Kurum, "Ganalı Bakanımızı haksız yere üzdüğümüzü gördük. Yanlış anlaşılmayı gidermek istedik. Ganalı kardeşlerimizle konuştuk, hallettik" dedi.

"KAYBEDEN DÜNYA VE İNSANLIK OLDU"

Fosil yakıt konusundaki anlaşmazlığın zirvede elde edilen kazanımların önüne geçtiğini belirten Kurum, Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya'nın müzakerelerde yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.

Kurum, uzlaşılan başlıkları şöyle sıraladı:

* Fosil yakıtlarla ilgili ifadenin metne konulması.

* Elektrifikasyonda yüzde 35 hedefine ilerleme.

* Uyum finansmanının üç katına çıkarılması.

* Karbon yakalama teknolojilerinin 1,5 derece hedefi doğrultusunda ele alınması.

* Metan emisyonlarının azaltılması konusunda mutabakat sağlanması.

Kurum, "Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu" değerlendirmesinde bulundu.