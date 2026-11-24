Bakan Memişoğlu: “Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "AİFD III. Yenilikçi İlaçlar Sempozyumu"na katıldı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de geliştirilecek her ilaç, molekül veya tıbbi cihazı yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak gördüklerini kaydederken, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu anlattı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde elde ettiği küresel başarıyı üretim ve teknoloji alanlarına da taşımayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'de geliştirilecek her ilaç, molekül veya tıbbi cihazı yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak değeri olarak gördüklerini kaydetti.
Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu, halihazırda ilaç alanında 985 klinik araştırmanın sürdüğünü anlatan Memişoğlu, "Biyoteknoloji ve biyolojik tedavilerin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz. Bunu hızlandırmak istiyorsanız gelin ülkemizde beraber çalışalım. Yaklaşık 50 yıldır burada zaten birlikte üretiyoruz. Şimdi yeni şeyleri de beraber söyleyelim, yeni projelere beraber başlayalım." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, Türkiye'nin sahip olduğu sağlık verilerinin stratejik önemine de vurgu yaparak, 2014'ten bu yana biriken veri havuzunun dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirtti.