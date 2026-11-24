Verilerin standartlaştırılarak bilim dünyası, araştırmacılar ve ilaç sektörüyle buluşturulması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Şu anda en büyük zenginlik bu veri bizim için. Bunu verimli kullanır ve standardize edersek dünyaya bu konudaki hizmetimiz çok farklı bir hale gelir." değerlendirmesinde bulundu. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunumunda değil, üretim ve teknoloji alanlarında da söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda yerli bilim insanlarının ve uluslararası paydaşların desteğinin önemini vurguladı.

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