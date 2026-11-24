Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yazdığı mektuplar, eğitimcilerin cep telefonlarına gönderildi. Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğa, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğine sundukları katkılara ve öğrencilerinin hayatında bıraktıkları izlere dikkat çekerek, öğretmenlerin fedakarlıklarına, yıllar içinde edindikleri tecrübelere ve eğitim sistemindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaptı.

'EKTİĞİNİZ TOHUM HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ BİR BAHÇEDE ÇİÇEK AÇAR'

Bakan Tekin, öğretmenlerin öğrencilerin hayatına etkisine dikkat çekerek, "Onlar söylediklerinizden çok nasıl söylediğinizi, öğrettiklerinizden çok nasıl yaşadığınızı hatırlayacaklar. Bir gün büyüyüp hayatın içinde yollarını ararken içlerinde yankılanan ses, belki de bugün sınıfta kurduğunuz bir cümle olacak. Öğretmenliğin hem ağırlığı hem de güzelliği buradadır. Siz bir dersi bitirirsiniz ama o derste ektiğiniz tohum yıllar sonra hiç görmediğiniz bir bahçede çiçek açar. Her öğrencinizin ayrı bir hikayesi olduğunu bilerek onların sevinçlerini, kaygılarını ve güçlüklerini paylaştınız; öğretmenliğin ders saatleriyle sınırlı kalmayan büyük sorumluluğunu yıllarca taşıdınız. Ertesi günün hazırlığıyla geçen akşamlarınız, bir öğrencinizin derdine çare aradığınız saatler, zorluklar karşısında gösterdiğiniz sabır ve kararlılık, bugün ülkemizin dört bir yanında yetiştirdiğiniz insanların hayatında karşılığını buluyor" dedi.

'BIRAKTIĞINIZ İZLER DAİMA SAYGIYLA ANILACAKTIR'

Öğretmenlerin yetiştirdikleri öğrencilerle ülkenin bugününe ve geleceğine katkıda bulunduklarını vurgulayan Bakan Tekin, mesleğe adanan yılların ve biriken tecrübelerin önemine değinerek, "Siz, yetiştirdiğiniz öğrencilerle ülkemizin bugününe katkıda bulundunuz. Öğretmenliğe adadığınız yıllar boyunca kıymetlendirdiğiniz tecrübeyle yarınlarına da ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Sizlerin bilgisi ve tecrübesi, halen eğitim hayatımızın kıymetli bir parçasıdır. Bugün de genç öğretmenlerimizin yararlanabileceği, eğitim anlayışımıza katkı sunabilecek önemli bir birikime sahipsiniz. Bu ülkenin ufkunda ve hafızasında bıraktığınız izler daima saygıyla hatırlanacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayal ettiğimiz nesil; bilgiyi hikmetle, beceriyi erdemle, öz güveni sorumlulukla buluşturan, kökleri bu toprakların irfanında, ufku insanlığın ortak iyiliğinde olan bir nesildir. Bu ideal ancak sizin sınıfınızda, sizin alın terinizle hayat bulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, bu yükün ağırlığını da değerini de gözeterek hareket ediyor, eğitim sisteminin hiçbir bileşenini öğretmenlerimizden ayrı düşünmüyoruz. Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, karar alma süreçlerinde sahadaki gerçekliği merkeze koyan politikalar geliştiriyor, mesleğin saygınlığını korurken aynı zamanda mesleki donanımı artıracak çok boyutlu bir yaklaşımı sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak ülkenin çocuklarına verdikleri emek, gösterdikleri sabır ve mesleklerine duydukları bağlılık için teşekkür etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör