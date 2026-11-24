Bakan Uraloğlu: Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulune uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz.

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