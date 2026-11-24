Bakan Uraloğlu'ndan HGS açıklaması: "Uygun yapılmamış bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, HGS ödemelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulune uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu: Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulune uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz.