196 ülkeden 100 bini aşkın katılımcı ve 400 binden fazla ziyaretçinin buluştuğu COP31 İklim Zirvesi'nde Trabzon, kültürü ve mutfağı ile dünya vitrinine çıktı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle bir araya geldiği, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık girişimiyle küresel iş birliği çağrısı yaptığı zirvede Trabzon Büyükşehir Belediyesi de kentin uluslararası tanıtımı için önemli bir organizasyona imza attı. Zirve alanında kurulan Trabzon Evi, kısa sürede organizasyonun en çok ilgi gören noktalarından biri oldu.

Trabzon'un kültürel değerleri, geleneksel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve misafirperverliği uluslararası katılımcılarla buluşturuldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bakanları, bürokratları ve yabancı ülke temsilcilerini Trabzon Evi'nde ağırladı. Trabzon mutfağının lezzetlerini tatmak isteyen ziyaretçiler, her gün merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. On binlerce kişinin ziyaret ettiği Trabzon Evi, kentin tanıtımında önemli rol oynadı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, zirvede yalnızca kentin kültürünü ve mutfağını değil, çevre ve iklim politikalarını da tanıttı. Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin çalışmaları Birleşmiş Milletler tarafından 'iyi uygulama örneği' seçilerek diğer ülkelere tanıtıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör