Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş İstanbul'da ''Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar'' Uluslararası Fetva Kurulları İstişare toplantısına katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Arpaguş insanlığın Müslüman âlimlerin ilmine ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olunduğunun altını çizerek, "İnsanlığın yönünü kaybettiği, anlam krizlerinin ve yapısal sarsıntıların küresel ölçekte her toplumu kuşattığı fırtınalı bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde tüm insanlığın Müslüman âlimlerin ilmine ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu açıkça ifade etmek isterim. Bugün karşımızdaki en büyük sorun, ne ekonomik dalgalanmalar ne de sınırları zorlayan teknolojik dönüşümlerdir. Bizim esaslı meselemiz, ümmet bilincimizde oluşan aşınma ve bunun neticesinde zihinlerimize örülen yapay duvarlardır. Tarih bizlere açıkça göstermiştir ki bir medeniyetin gücü ve bekası, hem fikri altyapısıyla hem de bunu ayakta tutan müesseseleriyle doğrudan ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

'ALGORİTMALAR YÖNETİYOR'

Dijital mecralarının kontrolsüzlüğünün dini bilgi alanını da kirlettiğinin altını çizen Arpaguş, "Dijitalleşme ve yapay zekânın hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte insanlık, tarihin en büyük zihinsel karmaşalarından birine maruz kalmaktadır. Algoritmaların yönettiği bir dünyada dijital mecraların kontrolsüzlüğü, ne yazık ki dini bilgi alanını da hayli kirletmektedir. Bugün her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmışsa da doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış olandan ayırt etmek büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da toplumları bir fetva karmaşasına sürüklemektedir. İşte tam da bu karmaşa ortamında, kurumsal dini otoritelerimizin ve fetva kurullarımızın birer güven limanı olarak öne çıkarılması gerekmektedir. Özellikle çağdaş inanç krizleriyle, deizm ve ateizm gibi akımlarla sınanan genç kuşakların şüphelerine ve arayışlarına rehberlik edecek, ümmetin köklü mirasına bağlı bir fıkhi paradigma üretmek zorundayız.

Bunun bir gereği olarak sağlıklı bilgiye ulaşılabilecek güvenilir, dijital bilgi platformlarının kurulması acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu. Aile kurumunun ciddi krizlerle büyük tehdit altında olduğunu belirten Arpaguş, "Bugün insanlığa ve inancımıza yönelik en büyük, en organize saldırı, tam da bu temiz nesle, insanlığın ve ümmetin en kutsal, en dokunulmaz kalesi olan aile kurumuna yapılmaktadır. Aile kurumunun geleceği, evlilik önündeki yapay ve sosyoekonomik engeller, hızla artan boşanma oranları ve dünya genelinde doğurganlığın dramatik biçimde düşmesi gibi ciddi krizlerle büyük bir tehdit altındadır. Ortak akıl mekanizmalarımız, neslin korunması ilkesini merkeze alarak, ailemizi, çocuklarımızı ve insanlığın fıtratını koruyacak sağlam fıkhî ve ahlâkî surlar inşa etmek ve bu alanda tüm insanlığa rehberlik etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.



OPENAI'DAN ORTAK SINIR ÖNERİSİ

OPENAI Başbilimcisi Jakub Pachocki, hızla gelişen yapay zeka modellerinin oluşturduğu risklere karşı sektörde 'perplexity (model zekası)' ölçütüne dayalı ortak sınırlar belirlenmesini önerdi. OpenAI Başbilimcisi, CEO Sam Altman tarafından da desteklenen önerisinde, yapay zeka geliştiricilerinin giderek güçlenen modeller için ortak sınırlar benimsemesi ve sektör genelinde yapay zeka ilerlemesini ölçmek için ortak bir ölçüt olarak 'perplexity'yi kullanması gerektiğini söyledi. OpenAI Başbilimcisi Pachocki'nin bir blog yazısında detaylandırdığı öneri, yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerinin potansiyel riskleri konusunda sektör içinde ve dışında endişelerin arttığı bir dönemde açıklandı. Pachocki, "Yapay zeka davranışlarını anlama ve izleme becerimiz belirli bir somut dönüm noktasına ulaşana kadar geliştiricilerin aşmamayı taahhüt edeceği, perplexity ve diğer ölçümlere dayalı ortak sınırlar da öneriyorum" diye yazdı. Pachocki, perplexity'yi bir modelin ortalama olarak bir sonraki token'ı yani temel veri birimini ne kadar iyi tahmin ettiğine ilişkin bir model zekası ölçütü olarak tanımladı ve daha düşük perplexity değerinin daha iyi tahminler anlamına geldiğini belirtti. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör