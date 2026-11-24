Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı arttı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Nöbetçi mahkeme 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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