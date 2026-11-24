ASELSAN, kara konuşlu hava savunma sistemlerindeki uzmanlığını deniz platformlarına taşıyarak sürekli artan insansız hava aracı (İHA) ve diğer hava tehditlerine karşı çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Karadeniz açıklarında düzenlenen uluslararası demo faaliyetinde önemli bir başarıya imza attı. Küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedefleri ile gemisavar füzelere karşı geliştirilen GÖKDENİZ, gerçek atışlı testte farklı yön ve irtifalardan gelen hava hedeflerini başarıyla tespit, takip ve imha etti. Uluslararası demo faaliyetinde, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden hareketli hava hedefleri kullanıldı. Test, GÖKDENİZ'in hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirdiği otonom modda icra edildi. Operatörün müdahalesi yalnızca tek bir düğmeye basarak atışa onay vermekle sınırlı kaldı.

Gerçekçi operasyonel koşulların oluşturulması amacıyla test boyunca geminin 5-10 knot hızla seyretmesi sağlandı. Hedeflerin alçak irtifada manevralar içeren uçuş profili, özellikle İHA'lar ve seyir füzeleri gibi modern hava tehditlerinin zorlu özelliklerini simüle etti. GÖKDENİZ, testte küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hedeflere karşı hızlı tespit, hassas takip ve etkili angajman kabiliyetlerini ortaya koydu. GÖKDENİZ, hedef tespit, takip ve angajman süreçlerini otomatikleştirerek reaksiyon süresini önemli ölçüde azaltıyor. Böylece zamanın kritik önem taşıdığı deniz savunma senaryolarında tehditlere hızla karşılık verilmesini sağlıyor. Sistem, testte kullanılan otonom modun yanı sıra operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan atış dahil tüm angajman sürecini bağımsız olarak gerçekleştirebildiği tam otonom çalışma moduna da sahip bulunuyor. Gelişmiş sensör kabiliyetlerini yüksek reaksiyon hızına sahip silah sistemiyle birleştiren GÖKDENİZ, deniz platformlarına yeni nesil hava tehditlerine karşı kritik bir yakın hava savunma katmanı sunuyor.

6 DONANMANIN TERCİHİ

ASELSAN, GÖKDENİZ'in sağladığı korumayı askeri gemilerin ötesine taşımak amacıyla sistemin farklı konfigürasyonlarını da geliştiriyor. Şirket, kısa süre önce EURONAVAL fuarında konuşlandırılabilir, konteynerize GÖKDENİZ çözümünü tanıttı. Esnek konuşlandırma seçenekleri sunmak üzere tasarlanan bu konfigürasyon, ticari gemilere de gelişmiş yakın hava savunma kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra 6 farklı ülkenin donanması tarafından tercih edilen GÖKDENİZ, ihracat başarılarıyla ASELSAN'ın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör