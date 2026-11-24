İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, verdiği sözü tuttu. Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünden İzmirlilere müjde geldi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde içme suyuna yüzde 70'e varan indirimler öngörüldü. Geçtiğimiz günlerde taslak bütçe ile birlikte ihtisas komisyonlarına sevk edilen yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimin metreküp fiyatının yüzde 63'lük indirimle 60 TL'den 22 TL'ye, 11-20 metreküp arası tüketimin 100 TL'den 70 TL'ye, 21 metreküp ve üzeri tüketimin ise 145 TL'den 140 TL'ye çekilmesi öngörüldü. Konut dışı tarifede ise indirim oranı yüzde 70'i buldu. Hafta içinde 2027 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşülüp karara bağlanması ile kesinleşecek olan indirim, 0-10 metreküp tüketimlerde İzmir'e Türkiye'nin içme suyu en ucuz Büyükşehir Belediyesi unvanını da getirecek. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan tarife ile İzmirliler yeni yılda konutlarda 10 metreküp tüketime ilçe belediyelerinin aldığı katı atık toplama bedeli hariç 220 lira ücret ödeyecek.

İNDİRİMLİ TARİFE OCAKTA

İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak dev indirimle birlikte İzmir Şanlı Urfa, Mardin, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Tekirdağ, Erzurum Sakarya, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun gibi büyükşehir belediyelerini geride bırakıp hemşehrilerine en ucuz içme suyunu kullandıracak. Suya yapılan indirim kentte yaşayan 1 milyon 264 bin ailenin aile ekonomisine büyük katkı sağlayacak. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi, bu hafta içinde İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak. Eğer son anda herhangi bir değişiklik olmazsa İZSU Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ile birlikte 30 büyükşehir arasında Türkiye'nin en ucuz içme suyu tarifesi de kabul edilmiş olacak. İndirimli tarife 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yıla ucuz içme suyu müjdesi ile girecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör